Тайсон согласился на бой против звездного блогера-боксера

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон заявил о желании провести бой против звездного блогера-боксера Джейка Пола, сообщает Allboxing.ru.

"Все возможно, но это должно произойти в этом году, - сказал Тайсон о бое против Пола. - Это может быть очень интересно. Он достаточно умелый, нужно отдать ему должное, он достаточно умелый, потому что продолжает побеждать. Даже если он продолжает боксировать с соперниками, которых считают недостаточно хорошими, они все равно должны были его победить, но не смогли".

"Он побеждает людей, которых по идее не должен был победить, поэтому нужно отдать ему должное. Он хорош и делает хорошее дело для бокса. У парня семь миллионов поклонников, следящих за каждым его боем. У чемпионов мира нет столько поклонников, поэтому то, что он делает для бокса, поразительно", - добавил Тайсон.

Майк Тайсон взорвал соцсети

Пол позитивно отреагировал на слова Тайсона, прокомментировав это ролик с выступлением экс-чемпиона на шоу следующим образом.

"Спасибо великому Майку Тайсону за уважение и возможность. Мы сделаем это в этом году", - написал Пол в соцсетях.

25-летний Пол, одержавший пять побед на профессиональном ринге, недавно анонсировал, что проведет следующий поединок 6 августа в PPV-шоу на телеканале Showtime.

Напомним, что ранее СМИ информировали о договоренности между сторонами боксеров о проведении выставочного поединка. По прогнозам организаторов, доход от боя мог составить 60 миллионов долларов.