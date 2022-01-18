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Майк Тайсон отреагировал на бой против блогера-боксера за 60 миллионов долларов

Майк Тайсон отреагировал на бой против блогера-боксера за 60 миллионов долларов
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон ответил известному блогеру-боксеру Джейку Полу по поводу слухов о возможном бое, сообщает Vringe.com.

Ряд СМИ утверждает, что стороны договорились о проведении выставочного поединка. В настоящее время обговаривается вопрос распределения будущего дохода. По прогнозам организаторов, речь может идти более чем о 60 миллионах долларов.

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Впрочем, сам Тайсон опроверг данную информацию. "Это для меня новость. Мы виделись с Джейком на Карибах, и он об этом ни словом не обмолвился", - отметил 55-летний Майк.

Напомним, что Тайсон в ноябре 2020 года провел выставочный бой с Роем Джонсом-младшим. Судьи зафиксировали ничью.

Пол в 2021 году провел на ринге три боя. Блогер нокаутировал Бена Аскрена, затем победил по очкам экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли и нокаутировал его в реванше.

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Метки:
Профессиональный бокс Тайсон Майк Пол Джейк

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