Майк Тайсон отреагировал на бой против блогера-боксера за 60 миллионов долларов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон ответил известному блогеру-боксеру Джейку Полу по поводу слухов о возможном бое, сообщает Vringe.com.

Ряд СМИ утверждает, что стороны договорились о проведении выставочного поединка. В настоящее время обговаривается вопрос распределения будущего дохода. По прогнозам организаторов, речь может идти более чем о 60 миллионах долларов.

Чемпион мира отреагировал на яркую победу нокаутом блогера-боксера и предложил себя

Впрочем, сам Тайсон опроверг данную информацию. "Это для меня новость. Мы виделись с Джейком на Карибах, и он об этом ни словом не обмолвился", - отметил 55-летний Майк.

This is new to me. I saw Jake in St. Barths and he never mentioned it. https://t.co/eL01HDMdmr