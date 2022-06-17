Майк Тайсон взорвал соцсети

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон необычным образом удивил своих подписчиков, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Легендарный боксер разместил в своем Instagram видео, на котором он танцует в наряде пчелки. Этой публикацией Тайсон обратился к актеру и телеведущему Джимми Киммелу. "Это не твое дело", - написал боксер.
За три часа публикация собрала 13,5 тысячи комментариев и 448 тысяч просмотров.
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