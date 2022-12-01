Тайсон Фьюри призвал "Канело" выбить зубы Месси

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри высказался по поводу скандала между аргентинским футболистом Лионелем Месси и известным мексиканским боксером Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Альварес пригрозил Месси за то, что тот бросил на пол футболку сборной Мексики после матча чемпионата мира-2022. Этим самым он вызвал общественный резонанс. Некоторые заняли сторону "Канело", а другие поддерживали Месси.

"Я видел, как Месси пнул футболку, а "Канело" угрожал выбить ему зубы. Ну и правильно. Нельзя так поступать с чужой страной, это оскорбительно. Если "Канело" его увидит - левый хук по корпусу, правый апперкот, удар головой - и он в нокауте, а зубы рассыпались по полу", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, что позже "Канело" извинился перед Месси.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!