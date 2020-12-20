"Такого не помню с боя против Альвареса". Эксперт восхитился формой Головкина и высказался о следующем сопернике

Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), владеющий чемпионскими поясами IBF и IBO в среднем весе, провел прекрасный поединок, считает редактор сайта Джек МакКаферри. Комментируя корреспонденту Казахстанский боксер(41-1-1, 36 КО), владеющий чемпионскими поясами IBF и IBO в среднем весе, провел прекрасный поединок, считает редактор сайта Delcotimes.com . Комментируя корреспонденту Vesti.kz бой против поляка Камила Шереметы (21-1, 5 КО), эксперт отметил, что GGG продемонстрировал позитивные изменения.

"Головкин выглядел свежим и бодрым. Удивительно, но такой прекрасной формы я не помню с боя против "Канело". Казалось, что GGG перезагрузился и готов к новым испытаниям. Сам бой с Шереметой был неинтересным. Уровень оппозиции способствовал лишь одной интриге - в каком раунде победит Головкин. Нужно отдать должное поляку - он бился как лев, но его уровень гораздо ниже. GGG провел прекрасную тренировку перед серьезной битвой, которая, скорее всего, пройдет весной следующего года.

DAZN нужны зрелищные бои. Я не думаю, что "Канело" согласится на весну, но Хайме или Андраде - это было бы неплохо", - отметил МакКаферри.

Напомним, бой продлился семь раундов и завершился досрочной победой Головкина. Казахстанец в 21-й раз успешно защитил титул, побив рекорд легендарного Бернарда Хопкинса.

Ожидается, что следующий бой GGG проведет весной следующего года. В качестве возможных соперников значатся мексиканцы Хайме Мунгия и Сауль "Канело" Альварес, а также американец Деметриус Андраде.