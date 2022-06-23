Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 705 18 999 35
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Супертяж-нокаутер из Казахстана прошел взвешивание перед боем

Супертяж-нокаутер из Казахстана прошел взвешивание перед боем
©instagram.com/ivandychko/

Казахстанский боксер супертяжеловес Иван Дычко (11-0, 11 КО) прошел обязательную процедуру взвешивания перед боем c аргентинцем Кевином Эспиндолой (7-3, 2 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дычко на весах показал 107,95 килограмма, а Эспиндола - 115,66.

Поединок состоится 23 июня в Буэнос-Айресе (Аргентина). Он будет первым для Дычко под эгидой промоутерской компании Probellum.

В последнем бою, прошедшем в декабре 2021-го в Нур-Султане, Дычко в первом раунде победил россиянина Александра Устинова (36-6-1, 27 KO).

В "Конкурсе прогнозов" доступен 15-й тур КПЛ.
Делайте свои прогнозы!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Дычко Иван Аргентина

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 08:46
Профи-бокс
Промоутер сравнил трилогию Головкин - "Канело" с боем Кроуфорд - Спенс Промоутер сравнил трилогию Головкин - "Канело" с боем Кроуфорд - Спенс
Сегодня , 07:36
Профи-бокс
Супертяж-нокаутер из Казахстана прошел взвешивание перед боем Супертяж-нокаутер из Казахстана прошел взвешивание перед боем
Вчера , 23:50
Профи-бокс
Головкин обратился к своему тренеру перед трилогией с "Канело" Головкин обратился к своему тренеру перед трилогией с "Канело"
Вчера , 20:17
Профи-бокс
Майк Тайсон создаст собственную боксерскую лигу Майк Тайсон создаст собственную боксерскую лигу
Вчера , 18:22
Профи-бокс
Эксперт высказался о выборе места трилогии Головкин - "Канело" и мудрости мексиканца Эксперт высказался о выборе места трилогии Головкин - "Канело" и мудрости мексиканца
Вчера , 17:11
Профи-бокс
Неожиданную развязку получила история боя фигуристки против олимпийского чемпиона по боксу Неожиданную развязку получила история боя фигуристки против олимпийского чемпиона по боксу
Вчера , 14:24
Профи-бокс
Фигуристка получила в соперники олимпийского чемпиона по боксу Фигуристка получила в соперники олимпийского чемпиона по боксу
Вчера , 13:56
Профи-бокс
Это просто позор. WBA вновь оказалась в центре скандала Это просто позор. WBA вновь оказалась в центре скандала
Вчера , 12:29
Профи-бокс
Исторический бой, или как анонсировали трилогию Головкин - "Канело" Исторический бой, или как анонсировали трилогию Головкин - "Канело"
Вчера , 10:01
Профи-бокс
Алимханулы отреагировал на "вылет" из топ-15 рейтинга WBO Алимханулы отреагировал на "вылет" из топ-15 рейтинга WBO
Вчера , 09:36
Профи-бокс
"Канело" определили место в рейтинге P4P перед трилогией с Головкиным "Канело" определили место в рейтинге P4P перед трилогией с Головкиным
Вчера , 07:24
Профи-бокс
Стала известна стоимость самого дешевого билета на третий бой Головкин - "Канело" Стала известна стоимость самого дешевого билета на третий бой Головкин - "Канело"
Вчера , 01:41
Профи-бокс
Официально объявлено место проведения трилогии Головкин - "Канело" Официально объявлено место проведения трилогии Головкин - "Канело"
21 июня, 23:00
Профи-бокс
Обнародован призовой фонд реванша Усик - Джошуа Обнародован призовой фонд реванша Усик - Джошуа
21 июня, 21:36
Профи-бокс
Головкин и Алимханулы узнали позиции в рейтинге WBO Головкин и Алимханулы узнали позиции в рейтинге WBO
21 июня, 17:57
Профи-бокс
Бой с "Канело"? Чемпион мира в весе Головкина сделал громкое заявление Бой с "Канело"? Чемпион мира в весе Головкина сделал громкое заявление
21 июня, 16:08
Профи-бокс
Тайсон согласился на бой против звездного блогера-боксера Тайсон согласился на бой против звездного блогера-боксера
21 июня, 14:54
Профи-бокс
Тренер Бетербиева оценил мастерство Бивола в бою с "Канело" Тренер Бетербиева оценил мастерство Бивола в бою с "Канело"
21 июня, 13:35
Профи-бокс
Звезда бокса сбежал из Кубы ради перехода в профи Звезда бокса сбежал из Кубы ради перехода в профи
21 июня, 12:29
Профи-бокс
"Он не мог меня достать". Казахстанский нокаутер - о спаррингах с Фьюри и Уайлдером "Он не мог меня достать". Казахстанский нокаутер - о спаррингах с Фьюри и Уайлдером
21 июня, 12:12
Профи-бокс
Геннадий Головкин вошел в топ самых опасных панчеров профи-бокса Геннадий Головкин вошел в топ самых опасных панчеров профи-бокса
21 июня, 11:54
Профи-бокс
"Канело" начал подготовку к трилогии с Головкиным "Канело" начал подготовку к трилогии с Головкиным
21 июня, 09:23
Профи-бокс
Небитый казахстанский супертяж-нокаутер рассказал о бое с олимпийским чемпионом из Узбекистана Небитый казахстанский супертяж-нокаутер рассказал о бое с олимпийским чемпионом из Узбекистана
21 июня, 08:21
Профи-бокс
Казахстанский супертяж-нокаутер дал прогноз на реванш Усик - Джошуа Казахстанский супертяж-нокаутер дал прогноз на реванш Усик - Джошуа
21 июня, 07:52
Профи-бокс
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию проведет боксерский поединок Олимпийская чемпионка по фигурному катанию проведет боксерский поединок
20 июня, 22:43
Профи-бокс
Официально подтвержден следующий бой казахстанского супертяжа-нокаутера Официально подтвержден следующий бой казахстанского супертяжа-нокаутера
20 июня, 22:33
Профи-бокс
Супертяж-нокаутер из Казахстана получил бой после нокаута для россиянина Супертяж-нокаутер из Казахстана получил бой после нокаута для россиянина
20 июня, 22:21
Профи-бокс
Появились новости о чемпионском бое Данияра Елеусинова Появились новости о чемпионском бое Данияра Елеусинова
20 июня, 19:05
Профи-бокс
Чемпион мира пожаловался на Головкина Чемпион мира пожаловался на Головкина
20 июня, 14:27
Профи-бокс
Эксперт разобрал победу Бетербиева в бою за три титула и сравнил его с Биволом Эксперт разобрал победу Бетербиева в бою за три титула и сравнил его с Биволом

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 705 18 999 35

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus