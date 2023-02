"Суперчемпион" завершил карьеру после нокаута от Головкина

Бывший чемпион мира в среднем весе японец Риота Мурата (16-3, 13 КО) принял решение завершить карьеру, сообщают Vesti.kz. Об этом рассказал журналист ESPN Майк Коппинджер.

Свой последний бой Мурата провел в апреле прошлого года против казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO). Это был объединительный поединок за титулы WBA Super (Мурата) и IBF/IBO (Головкин). Японец проиграл нокаутом в девятом раунде.

Мурата - победитель Олимпиады 2012 года в Лондоне. Он был одной из главных звезд бокса в Японии.

Ryota Murata, 37, said today that he’s retired. His last fight was a TKO loss to GGG in a middleweight title unification in April.



"Inside my head I'm thinking, 'that was my last.’ I just haven't been able to announce it (until now), but that's how I'm thinking personally."