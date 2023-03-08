Стало известно о переговорах по бою Головкина в Казахстане

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) несколько лет назад мог провести бой в Казахстане, сообщают Vesti.kz. Об этом рассказал олимпийский чемпион 2012 года Серик Сапиев, который участвовал в переговорах по организации поединка.

- У вас нет никакой информации по поводу его следующего боя (Головкина), может быть в Казахстане?

- Нет, вы знаете, информация по поводу боев держится полностью в секрете. Проходили слухи, что может провести бой в Казахстане. Я участвовал в переговорах, будучи председателем комитета по делам спорта. Были предложения провести бой Головкина, но так до конкретных дел не дошло. Это было около четырех лет назад.

Сейчас опять об этом все говорят. Но сложно, потому что финансирование нужно большое, и вопрос, проведет ли он бой в Казахстане. Я об этом не знаю. Если я узнаю, то я узнаю так же, как и вы из СМИ. Возможно, немного раньше. Если захотят провести бой в Казахстане, менеджеры приедут сюда, промоутеры будут смотреть арену. Это все узнает тот, кто находится в этой сфере боксерской. Когда он конкретно подпишет, и они официально объявят, тогда можно будет говорить, а сейчас пока разговоров не ходят, что он здесь будет проводить бой, - сказал Сапиев в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".

WBA приняла официальное решение по чемпионскому бою Головкина

Ранее сам Головкин заявлял о желании провести бой Казахстане, где за свою карьеру провел только один поединок - в 2010 году в Астане нокаутировал в третьем раунде колумбийца Нильсона Тапию.

Последний раз GGG выходил на ринг в сентябре - провел третий бой с Саулем "Канело" Альваресом. Трилогия продлилась 12 раундов и завершилась победой мексиканца.

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