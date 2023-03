WBA приняла официальное решение по чемпионскому бою Головкина

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила промоутерские торги по бою "суперчемпиона" этой версии в среднем весе 40-летнего казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) и обладателя пояса WBA World 39-летнего кубинца Эрисланди Лары (29-3-3, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

Официальное письмо организации в своем твиттере опубликовал известный американский журналист и инсайдер Дэн Рафаэль.

В документе говорится, что промоутерские торги состоится 13 марта в Панама-Сити (США). Минимальная ставка - 200 тысяч долларов. Головкин получит 75 процентов призового фонда, а Лара - 25.

The WBA officially has scheduled a purse bid for GGG mandatory vs. Erislandy Lara. This is the letter that went out on Friday. #boxing pic.twitter.com/CKXfundv1r