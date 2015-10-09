Стало известно, когда Бивол вернётся на ринг и кто может стать его соперником

Российский боксёр Дмитрий Бивол, чемпион в полутяжёлом весе, не будет проводить бои как минимум до марта 2026 года. Причина — восстановление после операции на спине и длительный 13-месячный перерыв, передают Vesti.kz со ссылкой на Boxingnews24.com.

Возможные сценарии следующего боя

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что следующий бой Бивола может быть одной из его обязательных защит, а не трилогия с Артуром Бетербиевым.

У Бивола есть три обязательных претендента на титулы:

Михаэль Айферт — IBF

Давид Бенавидес — WBA

Каллум Смит — WBO

Ситуация с WBO остаётся неопределённой, так как временный чемпион Смит должен провести защиту против Дэвида Морреля. Победитель этого боя станет обязательным претендентом по линии WBO.

Почему обязательная защита — лучший вариант

Эдди Хирн отметил, что Михаэль Айферт, обязательный претендент от IBF, за семь лет профессиональной карьеры не встречался с сильными соперниками. "Если это будет следующий бой Бивола, то он станет своего рода "разогревающим" поединком", — сказал Хирн.

Учитывая длительный перерыв и восстановление после операции, такой вариант позволит Биволу вернуться на ринг без лишнего риска. Прямой бой с Бетербиевым после перерыва был бы значительно более опасным.

Сохранение титулов и статус в дивизионе

Бивол не может позволить себе отказываться от титулов, так как они подтверждают его статус чемпиона. "Он удерживает все пояса, и это даёт ему авторитет. Один — Каллум Смит, один — Михаэль Айферт, у WBA тоже есть обязательный претендент", — отметил Хирн.

Промоутер добавил, что Каллум Смит сможет претендовать на бой с Биволом только после того, как состоится поединок против Дэвида Морреля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!