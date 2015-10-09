Стали известны последствия смертельного ДТП для Энтони Джошуа

Бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе британского боксёра Энтони Джошуа выписали из элитной больницы в нигерийском Лагосе, куда он был госпитализирован после ДТП со смертельным исходом, сообщают Vesti.kz.

Источник из окружения боксёра отметил, что Джошуа останется в Нигерии на несколько дней, продолжив восстановление дома.

"Энтони Джошуа был выписан из больницы поздно вечером (в среду), он был признан годным к выздоровлению дома, хотя и переполнен эмоциями из-за потери двух близких друзей", — приводит слова глав штатов Лагос и Огун Daily Mail.

Авария произошла 29 декабря на трассе Лагос—Ибадан. Внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате погибло два человека – тренеры Энтони.

На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своём последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола.

