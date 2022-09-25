Стала известна точная дата возвращения Каната Ислама после первого поражения в карьере

Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (28-1, 22 KO) узнал точную дату своего боя после первого поражения в карьере, передает корреспондент Vesti.kz.

По словам его тренера Роджера Ромо, казахстанец вернется 8 октября. Под его руководством Ислам проводил подготовительный процесс.

В США разоблачили Каната Ислама после первого поражения в карьере

Этот поединок станет для Ислама первым после его поражения в феврале в Плант-Сити (штат Флорида, США), когда он уступил британцу Джимми Келли (26-2, 10 КО) решением судей (95-95, 96-94, 97-93) в бою за вакантный титул WBO Global в среднем весе.

В данный момент Ислам отсутствует в топ-15 рейтинга по версиям всех ведущих организаций: WBC, WBA, IBF и WBO.

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