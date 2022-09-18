Стала известна реакция мамы "Канело" на третий бой с Головкиным

Анна Мария Барраган, мама абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), высказалась о третьем поединке своего сына с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). Об этом сообщает "Чемпионат".

"Мы собираемся победить, мы будем болеть за него, вся семья будет болеть за него. Я прошу о молитвах и хорошем настрое для моего сына. Да здравствует Мексика, да здравствует Гвадалахара (родной город Альвареса).

Я нервничаю. Я знаю, "Канело" победит. Но я его мама и я переживаю. Я хочу, чтобы он отдал все силы и победил его раньше, потому что я не желаю страдать", – приводит слова матери Альвареса TV Azteca.

Прямая трансляция боя

Напомним, трилогия состоится в ночь с 17 на 18 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). "Канело" проведет дебютную защиту звания "абсолюта", тогда как Головкин дебютирует в новом весе.

Сколько заработают Головкин и "Канело" за третий бой

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