Сколько заработают Головкин и "Канело" за третий бой

Стало известно, сколько заработают казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) за их третий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Boxingscene.com, гонорар Головкина составит 20 миллионов долларов, тогда как "Канело" получит в два раза больше - 45 миллионов долларов. Речь идет о гарантированном гонораре.

Итоговая же сумма заработка боксеров может увеличиться за счет бонусов от продажи pay-per-view (платные трансляции) и билетов.

Прямая трансляция боя

Трилогия Головкин - "Канело" возглавит вечер бокса, который пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону поединка будет звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет мексиканец. Для GGG это будет дебют в новом дивизионе.

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