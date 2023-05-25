Стала известна дата следующего боя непобежденного казахстанца с девятью нокаутами

Стала известна дата следующего боя казахстанского боксера Абылайхана Хусаинова (12-0, 9 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Источник, близкий к команде боксера сообщил, что возвращение казахстанца на ринг состоится в первой половине июня 2023 года. Сейчас Хусаинов проводит учебно-тренировочный сбор в Алматы.

Напомним, что последний официальный бой Хусаинов провел в декабре 2022 года, когда в Алматы нокаутировал таджика Бахтовара Сагизова (0-4).

Тот поединок стал первым после трехлетнего простоя, случившегося после победы в Мексике в феврале 2020 года над местным боксером Михаелем Понце Галласом.

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