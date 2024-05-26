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Стала известна дата реванша порноактрисы с секс-символом ММА

Стала известна дата реванша порноактрисы с секс-символом ММА
©instagram.com/paigevanzant

Стало известно, когда состоится рематч между британской порнозвездой Элли Брук и секс-символом ММА американкой Пейдж Ванзант, передают Vesti.kz.

По словам Ванзант, реванш состоится в августе в Лондоне.

Их первый бой в рамках поп-бокса от Misfits Boxing прошел в эти выходные в Хьюстоне (США) и завершился вничью, при этом Ванзант побывала в нокдауне в начале поединка, видео смотрите здесь.

Напомним, что в 2022 году Брук решила совмещать карьеру в секс-индустрии с боксом.

Ванзант в свое время выступала в UFC, одержав пять побед и потерпев четыре поражения в девяти боях американского промоушена. Также пробовала себя в Bare Knuckle FC (промоушен по организации боев на голых кулаках) и в рестлинге.

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Метки:
Девушки в спорте

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