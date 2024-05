Неожиданным исходом завершился бой порнозвезды против секс-символа ММА

В Хьюстоне (США) состоялось главное событие в рамках поп-бокса от Misfits Boxing. Ринг разделили британская порнозвезда Элли Брук и секс-символ ММА американка Пейдж Ванзант, передают Vesti.kz.

Бой продлился все пять раундов, по итогам которых была зафиксирована ничья (48-46 Брук, 48-46 Ванзант и 47-47).

При этом в начале поединка Ванзант побывала в нокдауне. Впоследствии ей удалось выровнять бой, хотя, как показалось, Брук провела его более собранно и агрессивно, и заслуживала победы, но судьи решили иначе.

Не исключено, что теперь соперницы проведут реванш, чтобы определить победительницу.

DOWN GOES VANZANT 🥊💥 #XSeries15 | @MisfitsBoxing | May 25 pic.twitter.com/2QGNkoUgez

𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 🥊💥



Brought to you by @OnlyFans #XSeries15 | @MisfitsBoxing | May 25 pic.twitter.com/WGhHGbQqlq