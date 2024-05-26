Неожиданным исходом завершился бой порнозвезды против секс-символа ММА

В Хьюстоне (США) состоялось главное событие в рамках поп-бокса от Misfits Boxing. Ринг разделили британская порнозвезда Элли Брук и секс-символ ММА американка Пейдж Ванзант, передают Vesti.kz.
Бой продлился все пять раундов, по итогам которых была зафиксирована ничья (48-46 Брук, 48-46 Ванзант и 47-47).
При этом в начале поединка Ванзант побывала в нокдауне. Впоследствии ей удалось выровнять бой, хотя, как показалось, Брук провела его более собранно и агрессивно, и заслуживала победы, но судьи решили иначе.
Не исключено, что теперь соперницы проведут реванш, чтобы определить победительницу.
DOWN GOES VANZANT 🥊💥#XSeries15 | @MisfitsBoxing | May 25 pic.twitter.com/2QGNkoUgez— MF & DAZN X Series (@MF_DAZNXSeries) May 26, 2024
𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 🥊💥— MF & DAZN X Series (@MF_DAZNXSeries) May 26, 2024
Brought to you by @OnlyFans #XSeries15 | @MisfitsBoxing | May 25 pic.twitter.com/WGhHGbQqlq
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