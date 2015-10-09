Стал известен следующий соперник Усика: это бывший чемпион мира

39-летний экс-чемпион мира в тяжёлом и супертяжёлом весе украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) следующий поединок проведёт против бывшего чемпиона из США 40-летнего Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО), передают Vesti.kz.

Подробности приводит vRINGe.com со ссылкой на британского промоутера Эдди Хирна.

По словам Хирна, соглашение между сторонами уже достигнуто.

Ранее Усик освободил все чемпионские пояса и объяснил своё решение. Также он заявил, что проведёт ещё как минимум один бой.

Последний раз украинец выходил на ринг 23 мая, когда одержал досрочную победу над над нидерландским кикбоксёром Рико Верхувеном.

Что касается Уайлдера, то в апреле этого года он судейским решением победил британца Дерека Чисору (36-14, 23 КО).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!