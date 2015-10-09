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Александр Усик освободил все чемпионские пояса. Подробности

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Александр Усик освободил все чемпионские пояса. Подробности Александр Усик. ©Depositphotos/DmitryNiko©

Александр Усик объявил об отказе от чемпионских титулов, сообщает корреспондент Vesti.kz

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Александр Усик объявил об отказе от чемпионских титулов, сообщает корреспондент Vesti.kz

Украинский боксер-профессионал освобождает пояса в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super).

О своем решении 39-летний спортсмен сообщил в видео, опубликованном в Instagram. При этом он отметил, что пока не завершает карьерую 

"Я оставляю чемпионские пояса, которыми владею. Хочу сделать их вакантными, чтобы ребята, стоящие в очереди в рейтинге, могли за них побоксировать.

Друзья, я освобождаю пояса, но я не ухожу из спорта, потому что у меня еще впереди "последний танец". Хочу поблагодарить всех, с уважением отношусь ко всем организациям", - заявил Усик.


На профессиональном ринге Усик провел 25 поединков и одержал 25 побед, 16 из которых - нокаутом. Последний бой украинец провел в мае в Египте, победив нидерландского кикбоксёра Рико Верхувена. 

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