В США восхитились нокаутом от обидчика Джалолова из Казахстана

Аккаунт BoxingSquared в социальной сети Х прокомментировал досрочную победу казахстанского боксера супертяжелого веса Ивана Дычко (14-0, 13 КО) в поединке с американцем Крейгом Льюисом (15-8-1, 8 КО), передает Vesti.kz.

Утром 22 августа Иван провел свой первый бой с июня 2023 года, остановив своего оппонента во втором раунде в рамках шоу в Плант-Сити (США).

"Впечатляющее возвращение после годичного перерыва для Ивана Дычко, остановившего Крейга Льюиса во втором раунде карда ProBox. Первый раунд казахстанец провел, присматриваясь к Льюису, а во втором начал регулярно наносить удары правой, в один момент повалив Льюиса, и вскоре после этого бой был остановлен", - написал ресурс.

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Последний раз Дычко боксировал в июне прошлого года в Буэнос-Айресе (Аргентина), когда нокаутировал во втором раунде местного боксера Ариэля Бракамонте (13-11, 7 КО) и завоевал титул WBA Fedecaribe в супертяжелом весе. Его возвращение планируется в декабре этого года.