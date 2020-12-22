В США прокомментировали перспективы Мадияра Ашкеева после досрочного поражения

Джек МакКаферри. Также он оценил действия боксера в проигранном поединке с американцем Чарльзом Конуэллом (14-0, 11 КО). Казахстанец Мадияр Ашкеев (14-1, 7 КО) упустил реальный шанс заявить о себе. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил редактор сайта Delcotimes.com . Также он оценил действия боксера в проигранном поединке с американцем(14-0, 11 КО).

Бой за титулы USNBC и USBA в первом среднем весе стал главным событием вечера бокса на арене Wild Card Boxing в Лос-Анджелесе (США). Из-за многочисленных пропущенных ударов угол Ашкеева отказался от продолжения борьбы после девятого раунда. Видео боя доступно по этой ссылке

"К Ашкееву не должно быть никаких претензий. Дело в том, что между ним и Конуэллом была заметна разница в классе. Казахстанец старался, и к его настрою вопросов нет. Другое дело - качественные действия. Их у Конуэлла было гораздо больше. Казалось, что и физически Ашкеев был не готов. Его команда приняла верное решение, отказавшись продолжать проигранный бой.

Очень сложно говорить о его перспективах, ведь он уже немолод. Победа в этом бою открывала ему большой простор. Если бы сам поединок получился конкурентным, то он мог рассчитывать на реванш. Однако казахстанец проиграл без шансов", - отметил МакКаферри.

Напомним, что казахстанец целый год не выступал, проведя последний поединок 9 ноября 2019 против Рудольфо Мартинеса из Аргентины.