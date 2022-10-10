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В США оценили победное возвращение Ислама после первого поражения в карьере

В США оценили победное возвращение Ислама после первого поражения в карьере
©Qazaq Promotions

Американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил возвращение казахстанского средневеса Каната Ислама (29-1, 22 KO) в бою против аргентинского боксера Хавьера Франсиско Масьеля (34-18, 23 КО). Эксперт высказался о его перспективах и единственном шансе получить чемпионский бой.

Их поединок состоялся 7 октября в Плант-Сити (США) и продлился все восемь запланированных раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Исламу.

Полное видео боя, или как Канат Ислам одержал победу после первого поражения в карьере

"Исход поединка был ожидаемым. Соперник казахстанца в последнее время больше проигрывал, а в последний раз на ринге был нокаутирован два месяца назад. Стоит ему отдать должное, он смог продержаться весь бой. Ислам показал себя более свежим, нежели в поединке с Келли. Видна работа тренера. Однако у него немного перспектив. Возраст и непостоянная активность плохо сказываются на его шансах. Сейчас я вижу лишь один путь. Провести ряд боев и войти в топ рейтинга и ждать того, что его могут выбрать для добровольной защиты титула. Учитывая то, что боксер не выглядит опасным, как раньше - это вполне вероятно", - отметил МакКаферри.

Напомним, что Ислам готовился к этому бою под руководством Роджера Ромо. Этот поединок стал для Каната первым после его поражения в феврале в Плант-Сити (штат Флорида, США), когда он уступил британцу Джимми Келли (26-2, 10 КО) решением судей - на кону стоял вакантный титул WBO Global в среднем весе.

Интервью Кака: отбор на чемпионат мира, "Кайрат" в Лиге чемпионов и будущее футзала в Казахстане

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Метки:
Ислам Канат Профессиональный бокс Казахстан

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