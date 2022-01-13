В США отреагировали на возвращение Каната Ислама на ринг и дали ему совет

Американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о бое казахстанского боксера среднего веса Каната Ислама (28-0, 22 КО) с британцем Джиммом Келли (25-2, 10 КО). В ходе беседы он усомнился в необходимости продолжения спортивной карьеры казахстанцем.

Поединок должен был состояться 21 января в Плант-Сити (штат Флорида, США), но из-за всплеска случаев заражения Covid-19 он был перенесен на 25 февраля. Десятираундовый бой пройдет в лимите среднего веса.

"Когда перспективному и опасному боксеру первого среднего веса уже 37 лет. Он стал хрупким и не обладает навыками, чтобы противостоять топовым соперникам. Он выходит на ринг один раз в год. Возможно, это просто так, в свое удовольствие. Однако о перспективах уже говорить бессмысленно. Ислам уже постарел и никому не нужен. Ему давно пора задуматься о завершении карьеры и поиске себя в новой роли: промоутера или тренера", - отметил МакКаферри.

Канат Ислам лишился титула без боя. Подробности

29-летний Келли свой последний бой провел 12 декабря, когда нокаутировал в третьем раунде соотечественника Гарри Мэттьюса (16-50-3, 2 КО). Отметим, что в 2015 году британец проводил поединок за титул чемпиона мира WBO в первом среднем весе с его тогдашним обладателем Лиамом Смитом (30-3-1, 17 КО) и проиграл техническим нокаутом.

37-летний Ислам же последний раз выходил на ринг в феврале прошлого года в Майами, нокаутировав эквадорца Джейсона Минду (14-4-1, 8 КО) в седьмом раунде. Для казахстанца это был первый бой с 2019-го.