"Спокойной ночи". Звезда НБА показал жест во время боя Головкин - "Канело"

Лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри оказался одним из звездных гостей вечера бокса, в котором встречались Геннадий Головкин и Сауль "Канело" Альварес, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Один из лучших баскетболистов современности сидя в зале продемонстрировал свой фирменный жест — "Спокойной ночи".
Трилогия состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе и завершилась победой Альвареса единогласным судейским решением. Мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе.
Видео полного боя можно посмотреть здесь.
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