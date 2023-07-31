Спенс назвал причину поражения от Кроуфорда в бою за "абсолюта"

Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец Эррол Спенс (28-1, 22 KO) прокомментировал поражение от своего соотечественника Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO), сообщают Vesti.kz.

Их поединок за звание абсолютного чемпиона состоялся в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде. При этом Спенс еще трижды побывал в нокдауне.

"Меня ничего не удивило (в Кроуфорде). Он был таким, как я и думал. Мой тайминг не был в порядке. Почему? Физически я не чувствовал себя нормально, но всегда справлялся с этим. Я считал, что все будет как в прошлых боях, но не смог вывести тайминг на следующую ступеньку.

Я почувствовал его силу в первом или втором раунде. Он сильный чувак, но у всех на элитном уровне есть сила. Из-за того, что у меня не было чувства момента, он ловил меня между ударами", – сказал Спенс на послематчевой пресс-конференции.