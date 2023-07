Сенсацией закончился бой Кроуфорд - Спенс за звание абсолютного чемпиона

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между непобежденными американцами Эрролом Спенсом (28-0, 22 KO) и Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 KO), сообщают Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса и был рассчитан на 12 раундов.

Уже во втором раунде Кроуфорд отправил соперника в нокдаун. Спенс сумел подняться, а от добивания его спас гонг.

В последующем Теренс продолжить наращивать свое преимущество. В седьмом раунде Кроуфорд повторил успех, когда дважды отправил Спенса на канвас.

Все закончилось в девятом раунде - Кроуфорд в очередной раз потряс соперника, после чего вмешался рефери и остановил поединок.

The moment @terencecrawford became UNDISPUTED CHAMPION OF THE WORLD 🏆🏆🏆🏆



The referee calls a stop to the fight in the 9th, as Terence Crawford defeats Errol Spence Jr to sit alone at the top of the division. #SpenceCrawford pic.twitter.com/b2yIkj8QAr