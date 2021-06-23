Сопромоутер Головкина рассказал о причинах расставания с Елеусиновым

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который также сотрудничает с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), назвал причины расставания с другим казахстанским боксером Данияром Елеусиновым (10-0, 6 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Данияр Елеусинов расстался с сопромоутером Головкина. Менеджер назвал причины

"Большинство наших бойцов работают с нами по контракту. Я честен в своем мнении. Если боец ​​не хочет быть с нами, если он думает, что для него есть лучший дом...

Недавно мы освободили от контракта Данияра Елеусинова. Это сложно, если вы физически не присутствуете на рынке, как в Казахстане, таких тяжело продвигать на рынках, на которых мы работаем.

Мы хотим сосредоточиться на рынках, на которых сейчас находимся, или на тех, на которых будем работать. Не секрет, что наш выход в Австралию - лишь вопрос времени. Мы будем смотреть на бойцов с этого рынка, а также из Мексики, США, Великобритании, где для них создана необходимая база", - приводит слова Хирна Boxingscene.com.

Напомним, что Елеусинов, выигрывавший "золото" Олимпиады-2016, не боксировал с прошлого года, когда нокаутировал бывшего чемпиона мира Джулиуса Индонго (23-3, 12 КО) и выиграл титул от IBF.

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