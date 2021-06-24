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Сомнений в победителе следующего боя Ахмедова нет. Но будет ли нокаут?

Сомнений в победителе следующего боя Ахмедова нет. Но будет ли нокаут?
Садриддин Ахмедов. Фото: Eye of the Tiger Management©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) в июле проведет следующий поединок на профи-ринге. И на этот раз сомнений в том, что он победит своего соперника, нет. Только хотелось бы, чтобы сделал он это уверенно и ярко. Подробнее - в  материале Vesti.kz.

Сейчас Садриддин - наиболее стабильный боксер в Казахстане. Естественно, не считая Геннадия Головкина. Из плеяды так называемых проспектов Ахмедов отличается стилем, перспективами, силой, а также нетронутым послужным списком в графе "поражения".

Безусловно, не единственный с таким достижением. Однако именно от него сейчас ждут большие успехи. На это влияет возраст, проведенные бои, работа команды и так далее. И верится, что ему удастся добиться серьезных побед.

Главное, чтобы не откладывал это дело на несколько ненужных боев. Да, промежуточные встречи в боксе нужны. Но если их серия затягивается, особенно, когда еще высоты не достигнуты, то заметно останавливают развитие. При этом очень негативно сказываясь на репутации.

Поэтому не стоит заигрываться с середняками. Даже не с середняками, а бойцами еще более низкой пробы. Иначе можно так и остаться в этом сером списке тех, кто "подает большие надежды, титулы скоро".

Ахмедов следующий бой проведет против мало кому известного канадца Мпонды Калунги (8-2, 3 КО). Боксер особо ничем не отличается, разве что интересной историей жизни. Бокс он совмещает с работой в Молодежном центре и музыкой.

Так что полностью любимому делу он не отдается. Это напрямую влияет на его карьеру. Хотя его все устраивает. Тем не менее говорить о каких-то больших перспективах не приходится. Калунга и не ставит перед собой цель выйти на нереальный уровень.

И, по сути, Ахмедов будет проводить натуральный мисматч - без триллера, драмы, интриги. Здесь все очевидно. Выиграет Садриддин. Разочарованием станет тот факт, если бой завершится решением судей. А это никак не сыграет в пользу казахстанца.

Нужен нокаут, нужна яркость и уверенность. Иначе возникнут вопросы. Мпонда без должной техники, у него нет такого опыта на любительском ринге, как у Ахмедова. Поэтому закономерна досрочная победа. Это добавит ему в статусе.

Все ждут на ринге того самого Садриддина, который разрывает и уничтожает. Надеемся, что это и ожидает нас.

Добавим, что поединок состоится 16 июля в канадском городе Шавиниган и будет состоять из десяти раундов. На кону будет стоять пояс NABF, принадлежащий Ахмедову.

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Метки:
Ахмедов Садриддин

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