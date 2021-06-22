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Семь лет в лагере беженцев, запись музыки по ночам и торговля наркотиками. Подробнее о сопернике Ахмедова

Семь лет в лагере беженцев, запись музыки по ночам и торговля наркотиками. Подробнее о сопернике Ахмедова
Мпонда Калунга. Фото: winterfolk.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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В июле Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) вернется на ринг. Казахстанец проведет бой в Канаде против местного Мпонды Калунги (8-2, 3 КО). Боксер не из элиты, однако имеет интересную историю. Подробности жизни следующего соперника казахстанца - в материале Vesti.kz.

Канадец Калунга имеет египетские корни. Он родился именно там в семье ангольского музыканта и танцовщицы из Египта. Его родители познакомились друг с другом как раз во время гастролей его отца Джейка. 

Пара вскоре поженилась. И в общей сложности у них родилось четыре ребенка. Мпонда стал единственным сыном. Однако в согласии семья прожила не так долго. Отец вывез детей из Египта, когда Калунге было три года. Причиной тому стало религиозное напряжение.

Джейк и дети исповедовали христианство. Его мать, Карима, как и большая часть населения африканской страны, придерживалась ислама. Глава семейства пытался создать безопасные условия своим наследникам, приняв решение отправиться на юг.

Только вот лучшей жизни им найти не удалось. После некоторого времени скитаний они осели в лагере беженцев, который располагался в Танзании. И для юного Мпонды начались очень сложные дни. 

Отец зачастую покидал дом. Эти месяцы он тратил на поиск возможности покинуть Танзанию. Калунга же предоставлен самому себе, что привело к раннему взрослению. Он учился охоте, секретам сельского хозяйства. 

К слову, влюбился он в бокс именно там. В лагере находил единственный телевизор, по которому крутили боевики тех лет. В один из вечеров туда отправили Мпонду. Днем он пас овец, чтобы заработать некоторые деньги на Coca-Cola. Расположившись у экрана, Калунгу до глубины души потрясло действо на экране: легендарный Майк Тайсон нокаутировал Франсуа Боту.

В тот момент в нем поселилась страсть и мечта. Калунга понял, чем хочет заниматься.

Чуть позже отцу все-таки удалось получить статус беженцев в Канаде. И в зимний период семья перебралась в Нидерланды.

"Я до сих пор помню, как бежал от страха в аэропорту после приземления самолета. Я не мог выйти на улицу, так как не понимал, что такое холод. Это было забавно со стороны", - вспоминает боксер.

Большой сложностью стала учеба. Калунга не обучался до этого времени, также он не знал английского языка.

"Когда находился в классе, я не знал, о чем они, черт возьми, говорили. Мне давали математику, но она просто не имеет отношения к моей жизни, я даже ничего не мог с этим поделать, я не умел считать. Потом пару раз подрался, и меня исключили".

В другой школе он стал продавать наркотики. Учеба осталась на заднем плане. И лишь в 16-летнем возрасте он вновь вспомнил о боксе, проходя мимо зала. С первого раза не получилось - форма была далека от идеала. Калунга завязал с наркотиками и добился потом успеха в виде медали соревнований в Канаде.

В любителях он пробыл не так долго - быстро надоело. Мпонда поступил в университет. Параллельно вернулся к наркотикам, стал увлекаться рэпом и музыкой в целом. Личный финансовый кризис вновь привел его к боксу. Теперь уже профессиональному.

Полностью он его не поглотил. Калунга развивался духовно, находил себя в других областях. Поэтому у него нет постоянного соревновательного календаря. Тем более, он работает в молодежном центре, помогает развивать проекты, занимается поиском финансирования.

Ночами же он записывает музыку. Помимо каверов, Калунга работает над собственным альбомом, клипами. Поэтому закоренелым профи его нельзя назвать. При иных условиях он мог бы стать знаменитым бойцом. По крайней мере, о нем тепло отзываются промоутеры, тренеры, эксперты.

Так что, в сравнении с Садриддином, он отличается подходом к этому виду спорта. 

"Это часть меня, часть сердца. И я люблю бокс, как, впрочем, и жизнь. Мне нравится то, чем я занимаюсь. И у меня выходит развиваться в разных направлениях".

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Метки:
Ахмедов Садриддин

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