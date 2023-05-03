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Где смотреть титульный бой Жанибека Алимханулы в прямом эфире

Где смотреть титульный бой Жанибека Алимханулы в прямом эфире
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Телеканал "Хабар" покажет в прямом эфире титульный бой чемпиона мира по версии WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО), передают Vesti.kz.

13 мая на "Стоктон-Арене" в США ему предстоит провести 12-раундовый бой с канадским боксером Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО). По казахстанскому времени он пройдет утром 14-го числа. Начало трансляции - в 07:00 по времени Астаны.

Для Алимханулы это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).

Ранее Алимханулы пообещал в этом бою оформить нокаут года.

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO

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