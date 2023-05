Жанибек Алимханулы пообещал нокаут года

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) надеется одержать досрочную победу в предстоящем титульном бою, передают Vesti.kz.

На ринг он вернется 13 мая, когда на "Стоктон-Арене" (Калифорния, США) встретится с канадским боксером Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО). Поединок будет рассчитан на 12 раундов.

Inshallah May 13 in the ring will be the knockout of the year. I'm ready. I'm already on another level. Soon you will see!