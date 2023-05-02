Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы обратился к сборной Казахстана по боксу, которая стартовала на ЧМ-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстан будет бороться за медали во всех 13 весовых категориях.

"Удачи, братья", - написал Алимханулы в своем Twitter.

Напомним, что накануне Казахстан успешно стартовал на ЧМ-2023, одержав две победы в двух боях - это Талгат Сырымбетов (60 килограммов) и Айбек Оралбай (92).

Good luck brothers ✊✊✊ pic.twitter.com/bnHBd6vCd6 — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) May 1, 2023

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