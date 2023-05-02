Жанибек Алимханулы показал бой с тенью перед защитой титула WBO

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) продолжает подготовку к защите титула, сообщают Vesti.kz.

Казахстанский боксер тренируется в зале Бадди Макгирта в Калифорнии. Специалист опубликовал видео в своем Instagram на котором Алимханулы разминается и ведет бой с тенью.

13 мая на "Стоктон-Арене" (Калифорния, США) он проведет бой против канадского боксера Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО). Поединок будет рассчитан на 12 раундов. Для казахстанца это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года.

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