Алимханулы ответил на вопрос о взаимопонимании с тренером и высказался о переводчике

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы ответил подписчику на вопрос о взаимоотношениях с тренером Бадди Макгиртом и необходимости в переводчике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Один из подписчиков в Twitter выразил мнение о том, что команде Алимханулы нужен переводчик, поскольку его установку, по мнению болельщика, неправильно донес до боксера менеджер Берик Султан.

"Я на 100 процентов понимаю своего тренера. Нам не нужен переводчик. Бекен (Берик Султан. - Прим. ред.) не переводчик. Он мой менеджер, мой брат. Там, где это необходимо, он сам говорит по тактике. В команде все устроено. Не волнуйтесь, спасибо за беспокойство", - написал Алимханулы.

13 мая на "Стоктон-Арене" (Калифорния, США) Алимханулы проведет бой против канадского боксера Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО). Поединок будет рассчитан на 12 раундов. Для казахстанца это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года.

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