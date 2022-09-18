"Сможет пробиться в топ-5". Иностранные фанаты восхитились казахстанским боксером

Любители бокса восхитились выступлением казахстанца Али Ахмедова (18-1, 14 КО) в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (Невада, США). Благодаря своей победе он завоевал два вакантных пояса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 27-летнего казахстанца был 36-летний американец Габриэль Росадо (26-15-1, 15 КО). Бой, рассчитанный на десять раундов, завершился победой Али единогласным решением судей. Благодаря этому успеху он завоевал титулы чемпиона по версиям IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе.

Вот что писали пользователи Twitter после окончания поединка:

MightyMax: "Али Ахмедов очень солиден. Росадо должен уйти в отставку, только если ему не предложат большие деньги!"

Joseph: "Али Ахмедов похож на того, кто сможет пробиться в топ-5 этого дивизиона".

George: "Интересно, будет ли он стремиться к реваншу с Гонгорой через год?"

Jack Kelly: "Али Ахмедов очень прибавил после боя с Гонгорой. Выигрывать каждый раунд и не давать Росадо возможности отыграться одним ударом".

Adrian Delgado: "Хорошее и дисциплинированное выступление от Али Ахмедова".

Напомним, что в главном событии вечера пройдет трилогия между Саулем "Канело" Альваресом и Геннадием Головкиным. Прямую трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



