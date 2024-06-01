Скандалом закончился бой "легенды" бокса в США

Накануне в Нью-Йорке (США) состоялся бой экс-претендент на чемпионский титул из Польши средневеса Мацея Сулецки (32-2, 12 КО) с америкацем Роуди Монтгомери (11-6-1, 8 КО) по прозвищу "Легенда", передает Vesti.kz.

Поединок пошел не по плану и андердог создал проблемы Сулецки. В шестом раунде он отправил поляка в нокдаун, а затем заставил соперника выживать. В итоге, Сулецки смог продержаться до конца поединка, по итогам которого судьи единогласно (95-94 и дважды 96-93), отдали ему победу.

Этот исход не пришелся по нраву некоторым зрителям и экспертам, которые освистали поляка.

Отметим, что Сулецки известен тем, что дрался с несколькими известными боксерами. Поляку удалось победить Габриэля Росадо, но он уступил Дэниелю Джейкобсу и Деметриусу Андраде.

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