"Самый захватывающий боец на планете". Хирн назвал Головкина лидером P4P и анонсировал большие бои

Эдди Хирн, со-промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина, назвал казахстанца лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. По мнению британца, GGG является лидером P4P и самым захватывающим бойцом.

"Он (Геннадий) будет драться с Чарло. Он будет сражаться с Мунгией, и он будет сражаться с Андраде. Если бой с "Канело" Альваресом не состоится, но в эти выходные должно произойти многое, чтобы это произошло", - сказал Хирн.

"Но вы знаете, фунт за фунт, надо сказать. Я думаю, что он по-прежнему самый захватывающий боец на планете", - добавил глава Matcroom Boxing.

Напомним, по казахстанскому времени утром в субботу, 19 декабря, Головкин проведет 21-ю защиту титулов против поляка Камила Шереметы, а Альварес на следующий день встретится с Каллумом Смитом.

"Будет смотреть бой GGG". Альварес заявил о готовности встретиться с Головкиным в 2021 году