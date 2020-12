"Будет смотреть бой GGG". Альварес заявил о готовности встретиться с Головкиным в 2021 году

Сауль Альварес не исключает, что в 2021 году состоится его третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Forbes Джош Кацовиц, пишущий о боксе. Он также отметил, что мексиканец будет смотреть рекордную защиту титула GGG.

"Только что разговаривал по телефону с "Канело" Альваресом. Сейчас он, очевидно, очень сосредоточен на Каллуме Смите, но не исключил, что в 2021 году состоится его бой с Головкиным. "Что бы ни случилось в следующем году, я готов к этому. Но сейчас я сфокусирован не на этом". "Канело" сказал, что будет смотреть бой GGG в пятницу", - написал журналист.

Напомним, предыдущие два боя Головкина и Альвареса прошли в Лас-Вегасе в 2017 и 2018 годах. Первый завершился скандальной ничьей, а во втором поединке по очкам победил мексиканец.

По казахстанскому времени утром в субботу, 19 декабря, Головкин проведет 21-ю защиту титулов, поставив на кон свои чемпионские пояса IBF и IBO в бою против поляка Камила Шереметы, а Альварес на следующий день встретится с Каллумом Смитом.