Самая сексуальная боксерша Казахстана попала на обложку журнала: фото

Ангелина Лукас (10-1, 5 КО), которую называют самой сексуальной боксершей Казахстана, поделилась своими ближайшими планами, передают Vesti.kz.
"Отпуск пролетел, как один день. Ох, я буду скучать по острову, но пора вступать в рабочую рутину. Меня ждет очередной титул чемпиона мира! Подготовка будет сумасшедшая: каждый день: кросс, физподготовка, спарринги, наработка удара. Но я обещаю получать удовольствие от процесса. Спорт - это жизнь! Кстати, я снова на обложке журнала", - написала Лукас на своей странице в Instagram.
Свой последний бой Лукас провел в конце мая в Бангкоке (Таиланд), где победила единогласным решением судей представительницу Индонезии Харму Йести (1-4-1, 0 КО).
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