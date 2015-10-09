Российский нокаутёр официально забрал пояс Усика и стал чемпионом мира

Российский супертяжеловес Мурат Гассиев (33-2, 26 KO) официально стал полноценным чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), передают Vesti.kz.
Такое решение WBA приняла после того, как украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) отказался от своих чемпионских поясов.
WBA повысила статус Гассиева
Ранее Гассиев владел временным статусом по линии WBA, однако после освобождения титула Александром Усиком организация официально признала россиянина полноценным чемпионом мира в супертяжёлом весе.
Таким образом, 32-летний боксёр вновь стал обладателем мирового титула — теперь уже в самой престижной весовой категории.
Впереди — защита титула
Первый бой в статусе полноценного чемпиона мира Гассиев проведет уже 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве.
Его соперником станет француз Тони Йока (15-3, 12 KO), занимающий 14-е место в рейтинге WBA. Поединок станет первой защитой титула для российского супертяжеловеса.
Murat Gassiev will now defend the full WBA Heavyweight Title against Tony Yoka in July. pic.twitter.com/jt3bwqWboC— Tokkerū (@ATokkers5) June 26, 2026
Карьера Гассиева
Мурат Гассиев начал профессиональную карьеру в 2011 году. В 2016-м он завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе, а спустя два года стал объединенным чемпионом дивизиона.
С 2020 года россиянин выступает в супертяжелой весовой категории.
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