Реванша Канело-Бивол не будет. Известна причина

Реванш между абсолютным чемпионом во втором среднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом (59-2-2, 39 КО) обладателем титула WBA Super в полутяжелом дивизионе россиянином Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО) вряд ли состоится. Об этом в интервью vringe.com рассказал менеджер Вадим Корнилов, передает Vesti.kz.

"Они не хотят реванша. Они знают, что первый бой был односторонним и понимают, что во втором у них будет еще меньше шансов. Вы хоть когда-то слышали, чтобы проигравший требовал реванш на тех же условиях, что были в первом поединке? Почему тогда Канело не хочет драться с Дмитрием в своем весе? Я уверен, что ему не нужен реванш. Они делают видимость, но на самом деле им нужен другой бой. Так было с Геннадием Головкиным, а затем и с Джоном Райдером.

Между тем, приоритетная цель Бивола - бой за звание абсолютного чемпиона дивизиона с Артуром Бетербиевым. Реванш с Канело не состоится на тех же условиях, что и первый бой. Это глупо", - отметил Корнилов.

Напомним, Бивол не дрался с ноября прошлого года, когда победил другого мексиканца Хильберто Рамиреса. В мае прошлого года россиянин сенсационно победил Альвареса единогласным решением судей и сохранил свой титул.

Ранее Бивол отметил, что готов провести реванш в весе Альвареса, чтобы у того не было оправданий поражению.

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