"Размажет даже в 50 лет". Сыну легенды вынесли приговор на бой c Головкиным

Американский тренер Андре Розье в интервью Seconds Out высказался по поводу потенциального боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и британцем Крисом Юбенком-младшим (34-3, 25 KO), сообщают Vesti.kz.

- В 41 год он еще не завершил карьеру. Он открыт к любому интересному предложению. Я знаю, что Крис Юбенк-младший хочет подраться с ним. Вы считаете, мы увидим снова Головкина в ринге?

- Я так не думаю. Я думаю, он наслаждается своим полузавершением карьеры. Но если бы я был Крисом, я бы не выходил в ринг против Геннадия. Даже если бы ему было 50 лет, нельзя выходить против него в ринг. Потому что Головкин его размажет! Оставь эту идею в покое, Юбенк, не думай об этом.

- Но между ними такая разница в возрасте, и Головкин уже давно не был в ринге.

- Юбенку тяжело будет такое преодолеть. Слишком большой прыжок. То что Головкин сейчас подзабыл, Крис даже и не знал. Слишком серьезное путешествие.

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Напомним, Головкин не выходил на ринг с сентября 2022 года, когда проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу. Вскоре после этого GGG освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.

35-летний Юбенк-младший - чемпион мира по версии IBO в среднем весе. Его отец известный британский боксер Крис Юбенк, который владел титулами чемпиона WBO (в среднем и втором среднем весах).

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