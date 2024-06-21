Райана Гарсию жестко наказали за допинг. Подробности

Популярный американский боксер Райан Гарсия (24-1, 20 КО) узнал свое наказание за проваленную проверку на допинг перед поединком против соотечественника Девина Хэйни (31-0, 15 КО), передают Vesti.kz.

Райан Гарсия попался на допинге. Отберут победу над Хэйни?

По информации vRINGe.com, Атлетическая комиссия штата Невада провела заседание по этому делу и постановила дисквалифицировать Гарсию сроком на один год, а бой с Хэйни признать "не состоявшимся".

Бой Гарсии и Хэйни состоялся 20 апреля в Нью-Йорке (США), где Райан одержал сенсационную победу судейским решением.

Ранее Гарсия объявил о завершении карьеры, подробности - тут.

Гарсия - бывший временный чемпион мира по версии WBC (2021) и обязательный претендент на полноценный титул чемпиона мира по версии WBC (2021), чемпион по версии WBC Silver (2019-2021), чемпион Северной Америки по версии WBO NABO (2019-2021) в легком весе. Бывший чемпион Северной Америки по версиям NABF (2018) и WBO NABO (2018) во втором полулегком весе.