Райан Гарсия объявил о завершении карьеры в возрасте 25 лет

25-летний топовый боксер из США Райан Гарсия (25-1, 20 КО) посредством соцсетей объявил о завершении карьеры, что стало неожиданностью для его поклонников, передают Vesti.kz.
"Я официально на пенсии.
Вы можете застать меня на улице, но что касается бокса, я не знаю.
Там так много коррупции, что я с этим завязал.
Я могу заняться актерством или пением.
Я все еще буду тренироваться, но мне больно и я завязал с этим и со всеми.
Самое печальное, что я отличный боксер.
Я развлекаю и нокаутирую людей.
Мне грустно...
Молюсь за всех и надеюсь, что у всех будет прекрасная жизнь", - написал он в социальной сети X.
I’m officially retired— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) June 19, 2024
Yall may catch me out and about but as far as boxing I don’t know— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) June 19, 2024
There is so much corruption I’m over it
I may do acting or singing
I’ll still be training but I’m hurt and done with it and everyone
The sad part is I’m a great boxer
And I entertain and knock people out…
Гарсия последний раз боксировал 20 апреля в Нью-Йорке (США) и одержал сенсационную победу над соотечественником Девином Хэйни (31-1, 15 КО). Впоследствии сообщалось о том, что Райан попался на допинге, подробности - тут.
Гарсия - бывший временный чемпион мира по версии WBC (2021) и обязательный претендент на полноценный титул чемпиона мира по версии WBC (2021), чемпион по версии WBC Silver (2019-2021), чемпион Северной Америки по версии WBO NABO (2019-2021) в легком весе. Бывший чемпион Северной Америки по версиям NABF (2018) и WBO NABO (2018) во втором полулегком весе.
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