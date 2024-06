Райан Гарсия объявил о завершении карьеры в возрасте 25 лет

25-летний топовый боксер из США Райан Гарсия (25-1, 20 КО) посредством соцсетей объявил о завершении карьеры, что стало неожиданностью для его поклонников, передают Vesti.kz.

Yall may catch me out and about but as far as boxing I don’t know



There is so much corruption I’m over it



I may do acting or singing



I’ll still be training but I’m hurt and done with it and everyone



The sad part is I’m a great boxer



And I entertain and knock people out…