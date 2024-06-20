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Райан Гарсия объявил о завершении карьеры в возрасте 25 лет

Райан Гарсия объявил о завершении карьеры в возрасте 25 лет
©depositphotos.com/Featureflash

25-летний топовый боксер из США Райан Гарсия (25-1, 20 КО) посредством соцсетей объявил о завершении карьеры, что стало неожиданностью для его поклонников, передают Vesti.kz.

"Я официально на пенсии.

Вы можете застать меня на улице, но что касается бокса, я не знаю.

Там так много коррупции, что я с этим завязал.

Я могу заняться актерством или пением.

Я все еще буду тренироваться, но мне больно и я завязал с этим и со всеми.

Самое печальное, что я отличный боксер.

Я развлекаю и нокаутирую людей.

Мне грустно...

Молюсь за всех и надеюсь, что у всех будет прекрасная жизнь", - написал он в социальной сети X.

Гарсия последний раз боксировал 20 апреля в Нью-Йорке (США) и одержал сенсационную победу над соотечественником Девином Хэйни (31-1, 15 КО). Впоследствии сообщалось о том, что Райан попался на допинге, подробности - тут.

Гарсия - бывший временный чемпион мира по версии WBC (2021) и обязательный претендент на полноценный титул чемпиона мира по версии WBC (2021), чемпион по версии WBC Silver (2019-2021), чемпион Северной Америки по версии WBO NABO (2019-2021) в легком весе. Бывший чемпион Северной Америки по версиям NABF (2018) и WBO NABO (2018) во втором полулегком весе.

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Метки:
Гарсия Райан Профессиональный бокс

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