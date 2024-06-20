Райан Гарсия объявил о завершении карьеры в возрасте 25 лет

25-летний топовый боксер из США Райан Гарсия (25-1, 20 КО) посредством соцсетей объявил о завершении карьеры, что стало неожиданностью для его поклонников, передают Vesti.kz.

"Я официально на пенсии.

Вы можете застать меня на улице, но что касается бокса, я не знаю.

Там так много коррупции, что я с этим завязал.

Я могу заняться актерством или пением.

Я все еще буду тренироваться, но мне больно и я завязал с этим и со всеми.

Самое печальное, что я отличный боксер.

Я развлекаю и нокаутирую людей.

Мне грустно...

Молюсь за всех и надеюсь, что у всех будет прекрасная жизнь", - написал он в социальной сети X.