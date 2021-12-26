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Раскрыт размер финансового состояния Геннадия Головкина

Раскрыт размер финансового состояния Геннадия Головкина
©DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Журналист Аллан Фокс из Boxingnews24.com поделился мнением по поводу того, что возвращение чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) немного затянулось, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Головкин не боксировал с декабря 2020 года, когда нокаутировал обязательного претендента из Польши Камила Шеремету (21-2, 5 КО). Возвращение GGG было намечено на декабрь 2021-го в Японии против чемпиона WBA Super в этом же весе японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО), но в итоге их объединительный поединок перенесли на весну 2022 года.

"Бездействие нанесло ущерб популярности Головкина, поскольку он не смог оставаться в центре внимания, но неясно, обеспокоен ли он этим. Головкин подходит к концу своей карьеры. Честно говоря, будет удивительно, если Головкин дерется еще пару раз, прежде чем повесит перчатки. По данным Celebrity Net Worth, состояние Головкина оценивается в 30 миллионов долларов.

Можно поспорить, что если бы у Головкина не было такого богатства, он бы давно вернулся в строй, а не сидел в стороне в течение 12 месяцев после своего нокаута в бою с Шереметой", - написал автор.

Головкин возглавил рейтинг чемпионов

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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