Рано говорить о чемпионах. Почему Алимханулы надо забыть про поединок с Муратой в этом году

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) выступил с очередным громким заявлением. На этот раз он решил "подрезать" у Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) соперника. Топ-проспект замахнулся на чемпиона мира. Однако пока данный вариант не для него. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Этим самым вариантом является японец Риота Мурата (16-2, 13 КО). Алимханулы обратился к Top Rank с просьбой организовать ему в скором временем бой с ним, а затем и устроить реванш под конец года.

"Боб Арум, Top Rank, организуйте мне бой с Муратой в сентябре. Я собираюсь побить его и выиграть в Вегасе. А в декабре у нас будет матч-реванш в Японии. Потом мы получим все пояса! 26 июня? Легкий бой",- написал Алимханулы.

Достаточно громко и дерзко. Хотя казахстанский боксер славится своими выпадами в адрес чемпионов. "Атаке" подвергались многие, только дело пока не дошло до конкретики. В адрес Жанибека никаких упреков. На данном этапе карьеры он делает все правильно.

На фоне ярких побед и нокаутов он организовал хороший пиар. Да, многое сказанное так и останется эхом. Однако в этом плане его команда преуспела. Он гармонично себя развивает, создает продукт, с которым не стыдно показаться на рынке.

И пока все идет хорошо. Остается поддержать этот огонь действиями в ринге. Как раз у него скоро поединок. Причем очень хороший. Не с таксистом, а вполне состоявшимся боксером. Американец Роб Брант уже держал свою звезду в руках.

Он отобрал титул чемпиона мира как раз-таки у Мураты. Сделал это красиво, уверенно. Правда затем точно также Риота отобрал у него свой пояс. Тем не менее, Роб очень хорош. И как раз из-за него Жанибеку пока рано замахиваться на японца.

Дело даже не в том, что Мурата имеет соглашение с GGG на очную встречу в этом году.

Для начала надо себя показать в противостоянии с реальной оппозицией, способной держать удар, активно атаковать. Роб далеко не "воздухорез", что он и показывает в течение последних лет. И предстоящий бой проверит Алимханула не только на прочность, но и на профпригодность.

Встреча расставит все по местам, заполнит пробелы в нынешней характеристике Жанибека. Пока полной картины и всех его возможностей мы не видели. Однако подчеркнем, что на данном этапе все круто. Перспективы рисуются красочные.

Если же проиграет, то и о Мурате не стоит думать. Хотя есть такой вариант. Например, Жанибек уступит Бранту. Тогда Риота может выбрать его в качестве промежуточного боя перед GGG (согласно инсайдам, боксеры перед очной встречей проведут проходной поединок). В случае уверенной победы японец вряд ли станет рисковать.

Ведь тогда он будет неинтересен Головкину без титула и минусе в рекорде. Это понимают в команде Мураты. К самому большому событию в карьере важно подойти без рисков, суеты и в полной готовности.

В общем, имея впереди такого соперника, как Брант, не стоит пока резать пространство такими громкими фразами. После боя - без проблем. Ну, и, конечно же, пока Мурата - это потенциальный соперник GGG. Доступ к нему наверняка закрыт. О чемпионах рано говорить. Несколько примеров были показательны.

Добавим, что с Брантом Жанибек проведет бой 26 июня.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!