Жанибек Алимханулы собрался отобрать у Головкина бой с чемпионом мира

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) хочет провести бой с чемпионом WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), с которым в декабре планировал встретиться Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО). По этому поводу он обратился к своему известному промоутеру, сообщает корреспондент Vestii.kz.

"Боб Арум, Top Rank, организуйте мне бой с Муратой в сентябре. Я собираюсь побить его и выиграть в Вегасе. А в декабре у нас будет матч-реванш в Японии. Потом мы получим все пояса! 26 июня? Легкий бой!", - написал Алимханулы в Twitter.

@BobArum @trboxing Organize my fight with Murata in September. I'm going to beat him and win him in Vegas. And we're going to have a rematch in Japan in December. THEN WE'LL GET ALL THE BELTS!

Jun 26? Easy fight! QAZAQ STYLE! pic.twitter.com/913ZmecBtR