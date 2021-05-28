Головкин договорился об объединительном бое с японским Леброном Джеймсом. Когда это случится, где и против кого

Болельщики Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) дождались более-менее правдивой информации относительно ближайшего развития его карьеры. В конце года он проведет объединительный бой, впервые отправившись в командировку в Японию. Все основные подробности события - в специальном материале корреспондента Vesti.kz.

Очень ценным инсайдом поделился Майк Коппинджер (The Athletic). Авторитетный журналист желтый вброс в СМИ особо не запускает - дорожит репутацией. И зачастую его инфа всегда оказывается правдивой. Тем более, про этот бой говорят уже довольно долго. Поэтому противостояние GGG с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 KO) не миф, а вполне реальное событие.

Это вам не третий бой с "Канело", который уже походит на вымысел и продукт богатой фантазии. Здесь все реально: дата, место, риски, внимание. Осталось дело за подписанием контракта. По словам Коппинджера, команды уже договорились. Так что ждем официального объявления.

Головкину в Японии устроят теплый прием. И многие эксперты говорят, что там казахстанец намного известнее и популярнее Сауля Альвареса. Это добавит внимание предстоящему бою. И можно не сомневаться, что поединок будут смотреть и выкупать билеты - самурай Мурата на родине находится в статусе полубога.

Роб Брант, проведший с ним два боя (один из них в Японии), так и сказал:

"Это японский Леброн Джеймс. На пресс-конференцию к нему пришло столько людей, сколько на некоторые из моих поединков. Невероятно".

Как мы говорили ранее, феномен заключается не только в его успехах. Здесь ключевую роль сыграли харизма, внешность и медийность. Это помогло найти себя в общей массе талантливых атлетов. И сейчас Мурата - постоянный гость различных шоу, а на его руках ряд крупных рекламных контрактов, среди которых с Nike.

Так что на любимчика против одного из лучших боксеров современности будут смотреть. И ждать конца года. Раньше проводить нет смысла. Летом в Японии будет Олимпиада. Потом потребуется определенное количество времени на постолимпийский период.

Да и подготовиться можно как следует. И речь не только о физических качествах. Раскрутка боя наверняка будет вестись в США и Японии. К назначенному дню следует как следует подогреть интерес, повысить медийную привлекательность и так далее.

Итак, 28 декабря. В этот день боксеры должны определить лучшего. Произойдет это в Токио. Титульный поединок будет показан онлайн-стримингом DAZN. И сразу отметим, что едва ли не впервые поединок GGG состоится не ранним утром, а реально, как и положено, вечером (часовой пояс позволяет).

На кон боксеры поставят несколько титулов. Головкин владеет поясами IBF и IBO, а Мурата удерживает при себе трофей WBA. Из других важных условий - промежуточный бой от каждого бойца. Так что нам следует ждать в ближайшее время - лето/начало осени - мисматч от GGG.

Что касается расклада сил, то здесь многое в пользу казахстанца. Трудно представить, что Мурата окажет нереальное сопротивление. Его бил тот же Брант, после чего Риота раскрыл свое слабое место.

"Я действительно плох против боксеров, которые быстры на ногах. Я принял много ударов. И впервые потерпел такое избиение".

Головкин намного круче Бранта. Несколькими движениями он отрежет все пути отступления. При этом будет методично наносить удары. Наверняка, несколько достигнут цели максимально близко. А это может решить судьбу всей встречи.

Это все так, навскидку. Подробный анализ будет позже. Но на бумаге Мурата уже проигрывает более опытному GGG. Однако как бы то ни было, событие достойно внимания. В среднем весе - это один из лучших вариантов на сегодняшний день. Ждем официального подтверждения.

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