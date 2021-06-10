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Пуэрториканский нокаутер занял место Джукембаева в топ-10 рейтинга The Ring

Он нанес казахстанцу первое поражение в карьере.

Пуэрториканский нокаутер занял место Джукембаева в топ-10 рейтинга The Ring
Фото: mejoresdeportes.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира первого полусреднего веса, в рамах которого выступает казахстанец Батыр Джукембаев (18-1, 14 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Джукембаев, занимавший ранее восьмую строчку, выбыл из первой десятки, тогда как на его место поднялся пуэрториканский нокаутер Сабриэль Матиас (17-1, 17 КО), которому казахстанец уступил в последнем бою, тем самым потерпев первое поражение в карьере в дебютном выступлении в США.

Чемпионским поясом владеет британец Джош Тейлор (18-0, 13 KO). 

Полностью рейтинг журнала The Ring выглядит так:

1. Реджис Прогрейс (США).

2. Хосе Рамирес (США).

3. Хосе Сепеда (США).

4. Виктор Постол (Украина).

5. Арнольд Барбоза (США).

6. Иван Баранчик (Беларусь).

7. Марио Барриос (США).

8. Сабриэль Матиас (Пуэрто-Рика).

9. Шохжахон Эргашев (Узбекистан).

10. Роберт Истер.

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Метки:
Джукембаев Батыр

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