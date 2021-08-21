Прямая трансляция боя Мэнни Пакьяо за титул чемпиона мира

В воскресенье, 22 августа, Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) проведет бой за титул чемпиона мира, сообщают Vesti.kz.

Соперником 42-летнего филиппинца, экс-чемпиона в восьми дивизионах, станет обладатель пояса WBA Super в полусреднем весе 35-летний кубинец Йорденис Угас (26-4, 12 КО).

Поединок пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). На территории Казахстана его в прямом эфире покажет телеканал "Хабар". Трансляция начнется в 8 утра.

Прямая трансляция боя Пакьяо - Угас >>>>>

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